«В строительной отрасли волна банкротств может достичь пика к 2026 году»

В Сочи за январь—август 2025 года зарегистрировали 227 случаев банкротств юридических лиц против 225 годом ранее, рост составил 0,9%. В Краснодаре количество банкротств увеличилось на 4,5% (с 792 до 828 случаев), а в целом по Краснодарскому краю — на 1,5% (1,7 тыс. случаев банкротств против 1,6 тыс. годом ранее). Сочинский юрист Адвокатского бюро «Романов и Партнеры» Вираб Карапетян отмечает, что предприниматели все чаще рассматривают процедуру банкротства как легальный способ избавиться от непосильных в сложившихся экономических условиях кредитов и долгов. Эксперт прогнозирует, что в ближайшие годы количество дел о несостоятельности будет только расти.

Вираб Карапетян

«Анализ статистических данных по Краснодарскому краю в целом и в Сочи в частности за январь—август 2025 года демонстрирует устойчивую тенденцию роста банкротств, хотя и умеренными темпами. Ситуация пока не носит кризисного характера, но требует пристального внимания.

Одним из основных факторов положительной динамики банкротств является растущая налоговая нагрузка на бизнес. С 2025 года базовая ставка налога на прибыль увеличилась с 20 до 25%, что создает дополнительное давление на финансовое состояние предприятий. Особенно это затрагивает компании, работающие в условиях низкой рентабельности. При средней по России налоговой нагрузке 11,6% в 2024 году, повышение налогового бремени стало серьезным вызовом для бизнеса.

Кроме того, высокая ключевая ставка ЦБ в 21% (сейчас — 17%) существенно удорожила заемное финансирование. Кредиты под 25–30% компании берут только в критической ситуации, поскольку такие проценты превышают рентабельность большинства производственных предприятий. Более 20% предприятий обрабатывающей промышленности и технологического сектора испытывают давление, когда процентные платежи превышают две трети доналоговой прибыли.

Также наблюдается снижение покупательной способности. По данным финансовых аналитиков, реальные доходы россиян снизились на 2–3% в 2024 году, а по итогу 2025 года могут снизиться на 1–2%. При этом фактическая инфляция достигает 15–21% в годовом выражении при официальных 6,5–7%. Это приводит к падению потребительского спроса и, соответственно, ухудшению финансового положения компаний торговли и услуг.

В Сочи наблюдается парадоксальная ситуация: при росте бюджета до рекордных 64 млрд руб. в 2025 году, количество ликвидированных компаний за восемь месяцев выросло на 16,3%, до 3,6 тыс. Особенно пострадали строительный сектор и сфера услуг, тогда как туристическая отрасль показала сокращение числа закрытий.

В юридической практике курорта обращения по вопросам банкротства участились. Особенно заметен рост спроса на консультации от представителей малого и среднего бизнеса в сфере услуг, строительства и торговли. Предприниматели все чаще рассматривают процедуру банкротства как легальный способ реструктуризации долговых обязательств в условиях недоступности кредитных ресурсов.

В Сочи дополнительным фактором давления стало ужесточение генерального плана — площадь под жилую застройку уменьшена в 3,5 раза, что создает проблемы для девелоперов. Рост цен на стройматериалы и рабочую силу, увеличение налоговой нагрузки делают экономику многих проектов нерентабельной без высокой маржи.

Значительно возросло количество обращений по внесудебному банкротству физических лиц. Краснодарский край лидирует по этому показателю — на его долю приходится 575 процедур, что в пять раз больше, чем годом ранее. За восемь лет в регионе процедуру банкротства прошли 50,5 тыс. жителей на общую сумму 17,8 млрд руб.

Эксперты прогнозируют продолжение роста банкротств в ближайшие два года. Ожидается увеличение на 25–30% в строительстве и сельском хозяйстве, умеренный рост на 10–15% в других отраслях. В строительной отрасли волна банкротств может достичь пика к 2026 году, особенно среди компаний в городах-миллионниках, не справляющихся с наполняемостью счетов эскроу и кредитной нагрузкой.

Определяющим фактором остается денежно-кредитная политика ЦБ. Экономическая ситуация в Краснодарском крае характеризуется как "экономическое плато" с околонулевым ростом. Оживление ожидается только после снижения ключевой ставки до 16% к концу 2025 года, однако возвращение к нормальным условиям кредитования прогнозируется не ранее 2027 года».