Додик назвал слова Путина о многополярности очень точными

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик впечатлился речью президента России Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» о многополярности мира. По его словам, господин Путин представил очень точный анализ.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Оставили сильное впечатление его объяснения, каким образом должен развиваться этот многополярный мир, в котором должны уважаться суверенитет, самобытность и интересы другой стороны, и что надо пытаться прийти к соглашению, а не навязывать какие-либо решения, как это делалось до сих пор»,— сказал Милорад Додик «РИА Новости».

Господин Додик уточнил, что присутствовал на заседании дискуссионного клуба. Он отметил, что Владимир Путин в своей речи проявил интерес ко всем вопросам, которые ему задавали.

По окончании заседания «Валдая» Владимир Путин встретился с Милорадом Додиком. Они обсудили двусторонние отношения и политическую обстановку на Балканах.

