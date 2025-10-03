Путин встретился с президентом Республики Сербской Додиком

Президент России Владимир Путин по окончании заседания дискуссионного клуба «Валдай» встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. О встрече сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что ситуация в регионе является «сложной», и выразил желание услышать оценки господина Додика. Кроме того, российский президент поздравил его с прошедшим Днем сербского единства.

Милорад Додик, в свою очередь, описал двусторонние отношения с Россией как «хорошие, стабильные и стратегические».

В конце февраля суд в Сараево приговорил Милорада Додика к году тюрьмы и запретил заниматься политикой за игнорирование решений Конституционного суда и верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. Господин Додик отказался покидать пост и требует отстранения господина Шмидта.