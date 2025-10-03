Армения не согласна с условиями Азербайджана по мирному договору

Армения не разделяет предварительные условия по мирному договору, которые выдвигает Азербайджан. Об этом заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TVP World.

«Тем не менее, даже до окончательной церемонии подписания мирного договора существуют процессы, которые уже идут или могут идти до его заключения»,— заявил господин Мирзоян (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что Армения и Азербайджан обсуждали возможность проявления большей терпимости друг к другу и перспективы сотрудничества на международных площадках.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне парафированное соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между странами. В тот же день стороны подписали трехстороннюю Вашингтонскую декларацию, которая включает пункт о «Маршруте Трампа». На этой неделе лидеры Армении и Азербайджана встретились на саммите ЕС в Копенгагене и договорились продолжать работу по укреплению мира.