Петербургский метрополитен предусмотрел возможность свободного входа при сбоях

В петербургском метрополитене предусмотрели возможность организовывать свободный проход пассажиров при сбоях в системе оплаты проезда, говорится в ответе первого зампреда городского комитета по транспорту Алексея Львова на запрос депутата ЗакСобрания Петербурга Алексея Цивилева о технических неполадках в подземке.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Масштабный сбой системы оплаты проезда в метро случился 4 сентября. Причиной, по словам господина Львова, стало нарушение информационного обмена межу ГУП «Петербургский метрополитен» и ГКУ «Организатор перевозок».

После случившегося в метро обновили программное обеспечение турникетов. Инструкции и сценарии действий на случай подобных казусов обещают доработать до 31 октября.

Артемий Чулков

