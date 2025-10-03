Окружной суд Хельсинки не имеет полномочий вынести вердикт по делу танкера российского «теневого флота» Eagle S, повредившего финско-эстонские кабели на дне Балтийского моря в декабре 2024 года. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.

Как заявляла прокуратура Финляндии, инцидент с танкером принес финским компаниям ущерб в размере не менее €60 млн. Сегодня суд снял обвинения с членов экипажа Eagle S и обязал финское государство выплатить морякам €200 тыс. компенсации за судебные издержки.

Сторона обвинения требовала приговорить капитана танкера Давита Вадачкори (гражданин Грузии) и двух его помощников к 2,5 года лишения свободы. По данным прокуратуры, судно прошло 90 км с опущенным якорем, повредив пять телекоммуникационных линий между Финляндией и Эстонией, пролегавших на дне Балтийского моря. Защита настаивала, что произошел несчастный случай: якорь обвалился из-за плохого состояния. Надзорный орган заявил, что команда Eagle S не могла не заметить, что судно потеряло скорость после обрушения якоря, и инцидент нужно рассматривать как акт тяжелого вандализма.

Подсудимых спас территориальный вопрос. Суд установил, что предполагаемые преступления были совершены вне территориальных вод Финляндии, и дело должно рассматриваться либо на родине моряков, либо в стране, где зарегистрирован корабль.

Обрыв кабелей случился 25 декабря 2025 года. Eagle S под флагом Островов Кука двигался из российского порта Усть-Луга с грузом нефтепродуктов. Власти Финляндии неоднократно заявляли, что произошедшее могло быть диверсией со стороны России. 14 января НАТО начал операцию «Балтийский страж» по защите критической подводной инфраструктуры стран-членов. Альянс усилил патрулирование Балтийского моря и начал борьбу с российским «теневым флотом» нефтяных танкеров.