Финляндия обвинила капитана танкера Eagle S в повреждении морских кабелей

Прокуратура Финляндии предъявила обвинения по делу о повреждении подводных кабелей в Финском заливе в декабре 2024 года. Фигурантами проходят капитан задержанного нефтетанкера Eagle S, а также его первый и второй помощники. Об этом сказано в пресс-релизе финского ведомства.

По данным прокуратуры, судно под флагом Островов Кука вышло из российского порта Усть-Луга с грузом нефтепродуктов. Этот танкер повредил пять подводных кабелей, протащив якорь по морскому дну примерно на 90 км. Владельцы кабелей понесли ущерб в размере не менее €60 млн только в виде расходов на ремонт, утверждает ведомство. Повреждение высокопроизводительных линий электропередачи и телекоммуникационных кабелей также «создало серьезную угрозу для энергоснабжения и телекоммуникаций в Финляндии».

Все трое обвиняемых вину отрицают. Они также считают, что Финляндия не имеет юрисдикции по этому делу, поскольку места повреждения кабелей расположены за пределами финских территориальных вод.

О повреждении электрокабеля Estlink 2 стало известно в конце декабря 2024 года. Кабель соединяет Эстонию и Финляндию. Глава финского МИДа Элина Валтонен говорила, что подобные инциденты требуют проверки, и призывала не обвинять в них Россию. The Wall Street Journal писала, что странам НАТО «оказалось непросто» привлечь кого-то либо к ответственности за повреждения подводных кабелей в Балтийском море.