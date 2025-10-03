Вячеслав Буцаев возглавил хоккейный клуб «Сибирь»

55-летний Вячеслав Буцаев назначен на пост главного тренера клуба FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь». Новосибирцы заключили с наставником контракт до конца текущего сезона.

Ранее в связи с неудовлетворительными результатами пост покинул Вадим Епанчинцев. «Сибирь» идет десятой в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. На ее счету четыре победы и восемь очков в десяти матчах.

Вячеслав Буцаев был без клуба с октября 2024 года. Его прошлым местом работы был астанинский «Барыс». До этого он тренировал подмосковный «Витязь», нижнекамский «Нефтехимик», «Сочи». В начале прошлого десятилетия он возглавлял московский ЦСКА.

Арнольд Кабанов