Предполагаемых похитителей сейфа с 10 млн рублей в Мытищах нашли в Петербурге

Из офиса в подмосковных Мытищах выкрали сейф с 10 млн рублей. По подозрению в совершении преступления полиция задержала трех жителей Санкт-Петербурга, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

По информации правоохранителей, злоумышленники проникли в помещение через окно. Сейф попытались вскрыть на месте, но, потерпев неудачу, правонарушители решили вытащить его на улицу и увезти на садовой тачке. Открыть сейф им удалось лишь с помощью инструментов.

Личности подозреваемых установили при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Предполагаемыми грабителями оказались трое ранее судимых петербуржцев. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Выяснилось, что они могут быть причастны к аналогичным преступлениям, совершенным в городах Видное и Красногорск. Сумма ущерба в этих случаях составила 2 млн рублей.

Татьяна Титаева