У пенсионерки из Ленобласти украли деньги и драгоценности на 6,7 млн рублей

Жительница Соснового Бора в возрасте 72 лет лишилась денежных средств и ювелирных изделий почти на 6,7 млн рублей. По подозрению в причастности к краже задержан житель Ижевска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Пострадавшая рассказала полиции о случившемся 7 июля. По словам пенсионерки, неизвестный без следов взлома проник в жилище и вынес оттуда металлический сейф. В нем были деньги и украшения. Общая сумма ущерба составила 6,7 млн рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Накануне правоохранители у дома 6 корпус 1 по улице Сикейроса в Петербурге задержали 27-летнего жителя Ижевска, подозреваемого в краже. Из арендуемой им квартиры изъяли похищенный сейф, дубликаты ключей, залоговые билеты на похищенные ювелирные изделия, а также документы, подтверждающие операции по обмену валюты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский таксист украл у клиентов пять телефонов и более 450 тыс. рублей.

Татьяна Титаева