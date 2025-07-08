Возобновлено производство по делу о банкротстве компании «Автодор-Тамбов»

Арбитражный суд Тамбовской области отменил обеспечительные меры в деле о банкротстве местного ООО «Автодор-Тамбов». Временному управляющему компании Роману Чичканову разрешили проводить первое собрание кредиторов, тем самым «разморозив» процедуру наблюдения в отношении должника. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обеспечительные меры были введены по ходатайству господина Чичканова в начале апреля. Они должны были действовать до рассмотрения заявлений о включении в реестр требований ряда кредиторов, в том числе администрации тамбовского Котовска на 11,3 млн руб., ФНС России (308,7 млн руб.), администрации Терновского района Воронежской области (3 млн руб.), ООО «Воронежзнак» (4,7 млн руб.).

В ходе заседания по рассмотрению вопроса отмены обеспечительных мер временный управляющий выступил против такого решения. Он сообщил, что к началу июля оставались нерассмотренными требования на 452,2 млн руб., что составляет 44,7% от суммы основного долга в 1 млрд руб. Представители «Автодор-Тамбов» также возражали против отмены ограничений — из-за возможного перераспределения голосов на первом собрании.

Представители банка ВТБ как конкурсного кредитора были не против принятия решения. ФНС предоставила отзыв, в котором указала на невозможность дальнейшего проведения процедуры наблюдения и увеличение текущих расходов без отмены ограничений.

Суд пришел к выводу, что основные требования налоговой службы уже учтены, а дополнительные могут быть рассмотрены только после решения по спору между ней и должником от 2022 года. По мнению суда, действие обеспечительных мер до завершения этого разбирательства может привести к «затягиванию процедуры наблюдения на неопределенный срок». В связи с этим возражения временного управляющего и «Автодор-Тамбов» были отклонены. Ближайшее заседание по делу назначено на 5 августа.

Банкротство «Автодор-Тамбов» инициировало местное ООО «Сервисагро» в июне 2024 года. Требования этой компании в размере 8,5 млн руб. уже включены в реестр. Процедуру наблюдения в отношении компании ввели в декабре прошлого года. Рассмотрение отчета временного управляющего изначально было запланировано на 17 апреля.

В процессе банкротства также находится владелец «Автодор-Тамбов» Анатолий Струков. «Промсвязьбанк» потребовал признать его несостоятельным в августе 2024 года. В начале марта 2025-го в отношении бизнесмена стартовала процедура реструктуризации долгов. В середине июня должника признали банкротом и ввели в отношении него процедуру реализации имущества.

Алина Морозова