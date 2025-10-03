ВСУ пытались ударить по промышленному объекту в Оренбургской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали промышленный объект в Оренбургской области с помощью дронов. Предприятие работает штатно. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в Telegram-канале.

Пострадавших при атаке нет, заверил господин Солнцев. На месте работают экстренные службы.

Сегодня утром в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. Также приостановил работу аэропорт Оренбурга. Авиагавань закрыта уже более трех часов.

Всего в ночь на 3 октября над Россией были сбиты 20 БПЛА. Больше всего — девять дронов — уничтожены над Черным морем.