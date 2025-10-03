За ночь над Россией сбили 20 беспилотников

Дежурные средства ПВО сбили 20 беспилотников самолетного типа за ночь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В период 23:00 мск 2 октября по 7:00 мск 3 октября средства ПВО уничтожили девять БПЛА над Черным морем, четыре — над Воронежской областью. По три беспилотника сбили над Белгородской областью и Крымом, еще один — над территорией Курской области.

Сегодня ночью в Новороссийске объявляли угрозу удара беспилотников. В городе включали сирены, жителей призывали укрыться в помещении без окон. Губернатор Пермского края сообщил, что ночью БПЛА ударили по Березникам.