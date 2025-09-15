Кандидаты от «Единой России» лидируют в 28 из 39 округов в нижегородскую думу

По предварительной информации, все действующие депутаты думы Нижнего Новгорода, выдвинувшиеся в новый созыв, побеждают на выборах. Таковы данные избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 28 из 39 округов лидируют представители «Единой России». В текущем созыве из 35 депутатов ЕР представляют 26 человек.

Среди победителей от этой партии 19 действующих депутатов: Владимир Тарасов (округ №1), Роман Пономаренко (№3), Валерий Скакодуб (№4), Владимир Аношкин (№5), Мария Кузнецова (№6), Татьяна Дружинина (№9), Оксана Смолина (№10), Руслан Станчев (№15), Инна Ванькина (№16), Станислав Прокопович (№18), Юрий Ерофеев (№19), Павел Пашинин (№21), Михаил Иванов (№22), Сергей Пляскин (№23), Евгений Костин (№24), Ольга Балакина (№28) Евгений Чинцов (№30), Марк Фельдман (№32), Владимир Поддымников-Гордеев (№34).

Также от ЕР лидируют Кирилл Карташев (№7), Александр Петров (№8), Алексей Родин (№11), Дмитрий Игошин (№14), Светлана Досаева (№26), Дмитрий Сивохин (№27), Андрей Соловьев (№37), Марина Крюкова (№38), Александр Кузнецов (№39).

От КПРФ побеждают пять человек. Среди них все четыре действующих депутата: Кирилл Лазорин (№2), Михаил Рыхтик (№12), Николай Сатаев (№13) и Юлия Мантурова (№20). По округу №36 побеждает Алексей Запоев.

У ЛДПР проходят три кандидата. Все они новички. По округу №17 побеждает Игорь Теленков, по округу №29 — Иван Корниенко, по округу №33 — Ирина Молькова.

От СРЗП побеждает один действующий депутат, Алексей Кожухов (№31), а также Михаил Евстифеев (№35).

От «Новых людей» проходит действующий депутат Жанна Скворцова (№25).

Таким образом, единороссы увеличивают представительство в думе на двух человек, КПРФ и ЛДПР — на одного. У СРЗП и «Новых людей» ничего не меняется.

Явка, по данным на 18:00, составила 20,41%.

Несколько кандидатов от «Партии пенсионеров» набрали голосов меньше, чем подписей в поддержку своего выдвижения. Такое произошло в округах №№14, 18, 27 и 30.

Самая напряженная борьба была на округе №29. Там кандидат от ЛДПР Иван Корниенко побеждает с 1,58 тыс. голосов. На втором месте единоросс Юрий Малеханов с 1,13 тыс.

Спикер думы Евгений Чинцов (№30, ЕР) набрал 6,25 тыс. голосов.

Ирина Швецова