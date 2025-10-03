Пожар на ярославском НПЗ не привел к загрязнению воздуха

В пробах атмосферного воздуха, взятых в связи с пожаром на ярославском нефтеперерабатывающем заводе, не обнаружено превышения гигиенических нормативов загрязняющих веществ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Пробы отбирались в районе жилой застройки рядом с НПЗ, а именно на улице Калинина, в поселке Щедрино и деревнях Бегоулево и Спицино. При этом, как подчеркивают в ведомстве, ближайшие жилые дома находятся в 1,5 км от объекта возгорания.

«Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Ярославской области»,— добавили в Роспотребнадзоре.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 1 октября на ярославском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, общая площадь которого составила 200 кв.м. Причина возгорания носит «техногенный характер», заверил губернатор Михаил Евраев.

Алла Чижова