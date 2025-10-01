Без беспилотных средств

1 октября на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, общая площадь которого составила 200 кв.м. Причина возгорания носит «техногенный характер», заверил губернатор Михаил Евраев. Сотрудники МЧС заявили о ликвидации пожара спустя шесть часов, дознавателям ведомства предстоит выяснить все обстоятельства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на ярославском НПЗ

Фото: соцсети Пожар на ярославском НПЗ

Фото: соцсети

Рано утром 1 октября на территории ПАО «Славнефть-ЯНОС», расположенном на Московском проспекте в Ярославле, произошло возгорание. Сигнал на пульт центрального пункта пожарной связи поступил в 6:28.

«В 6:31 по прибытию первого пожарно-спасательного подразделения был объявлен повышенный ранг пожара № 3. Создано три боевых участка»,— сообщил начальник областного ГУ МЧС Вадим Андямов с места событий.

В 9:06 открытое горение ликвидировали на площади 200 кв. м, через 12 минут возгорание было локализовано. Ликвидацию объявили в 12:40. Всего на тушение ушло чуть больше шести часов. На месте работали 98 специалистов и 32 единицы техники. Обошлось без пострадавших. К настоящему моменту неизвестно, какой ущерб нанесен пожаром. МЧС фото происшествия также не публиковало.

«Возгорание на территории "Славнефть-ЯНОС" ликвидировано. Завод работает в штатном режиме»,— прокомментировали в центре общественных связей и внутренних коммуникаций ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что пожар носил техногенный характер. Он заверил, что возгорание произошло не из-за беспилотников.

«Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер»,— написал господин Евраев.

Очевидцы публиковали кадры пожара, который было видно из многих районов города, а также с трассы М-8, проходящей мимо завода. В тот же день в правительстве Ярославской области объявили о введении запрета в регионе на публикацию и распространение неофициальной информации, связанной с атаками БПЛА, работе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Нарушителей будут штрафовать.

Причиной пожара на НПЗ стало возгорание оборудования, сообщил информированный источник агентству «РИА Новости». Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

«Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России»,— сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

В связи с пожаром региональное управление Роспотребнадзора отобрало пробы воздуха с целью оценки его качества в районе жилой застройки рядом с НПЗ, а именно на улице Калинина, в поселке Щедрино и деревнях Бегоулево и Спицино. Результаты исследования по готовности отправят в МЧС.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» является одним из крупнейших предприятий области и одним из ведущих налогоплательщиков.

Алла Чижова