Слушания по проекту нового устава Нижнего Новгорода назначили на 15 октября

Публичные слушания по проекту нового устава Нижнего Новгорода, включающего присоединенный Кстовский район, назначены на 15 октября 2025 года. Сегодня такое решение приняла гордума I созыва на первом заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плакат в холле мэрии Нижнего Новгорода с делением города по районам пока не поменяли

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Плакат в холле мэрии Нижнего Новгорода с делением города по районам пока не поменяли

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Сами слушания запланированы в зале заседаний гордумы в пятом корпусе кремля в 14:00. Регистрация участников должна быть открыта не позднее, чем за пять дней до даты проведения. Также будет вестись трансляция слушаний.

Сопредседателями оргкомитета по проведению слушаний стали председатель думы Евгений Чинцов и мэр Юрий Шалабаев.

Ирина Швецова