Необычный кросс

В ближайшее время олимпийскую программу, вероятно, ждут самые странные изменения, которые когда-либо в ней происходили. Себастьян Коу, президент Международной федерации легкой атлетики (World Athletics), утверждает, что в зимние Олимпиады, чтобы расширить их масштаб и географию, могут быть интегрированы некоторые летние виды — как новые для главных соревнований вроде кросса и велокросса, так и классические, например дзюдо: соревнования в них не зависят от погоды, поскольку проводятся в помещениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпионат мира по легкоатлетическому кроссу в Аммане, Иордания

Фото: Kevin Frayer / AP Чемпионат мира по легкоатлетическому кроссу в Аммане, Иордания

Фото: Kevin Frayer / AP

О планах по реформированию олимпийской программы стало известно из выступления Себастьяна Коу. Господин Коу, возглавляющий одну из крупнейших федераций — Международную федерацию легкой атлетики, входит в число главных тяжеловесов спортивной политики, а в марте баллотировался на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Считаясь фаворитом выборов, он уступил на них Кирсти Ковентри, но сохранил статус члена МОК и вошел в рабочую группу, занимающуюся как раз корректировкой олимпийской программы.

Заявления Себастьяна Коу на самом деле развивают его идеи, которые фигурировали в предвыборном манифесте британца и своей экстравагантностью выделили его среди всех остальных.

Господин Коу в нем настаивал на «балансе» Олимпиад. С ним действительно есть некоторые проблемы, которые легко выразить цифрами. В прошлогодних летних Олимпийских играх в Париже медали разыгрывались в 329 соревнованиях, а участвовали в них представители более чем двухсот стран. В феврале на ближайшей зимней Олимпиаде, которую примут Милан и Кортина-д’Ампеццо, соревнований будет втрое меньше — 116, а число стран-участниц, видимо, не дотянет даже до сотни. Так вот, Себастьян Коу предлагал наполнить программу гораздо менее масштабных и востребованных у аудитории зимних Олимпийских игр, перенеся в нее некоторые виды из летних — такие, в которых соревнуются в закрытых помещениях и которые не зависят от погоды и, скажем, качества снежного покрытия. Ранее подобные корректировки рассматривались как невозможные из-за привычки МОК следовать традициям. Они настаивали, что все виды на зимних Олимпиадах так или иначе должны с зимой — снегом или льдом — ассоциироваться.

Себастьян Коу утверждает, что сейчас появились «отличные шансы» на воплощение его проекта из-за позиции Кирсти Ковентри, которая «готова мыслить по-другому». По словам господина Коу, госпожа Ковентри попросила членов рабочей группы представить варианты изменений программы, а приняты они могут быть уже в 2026 году.

Но на самом деле Себастьян Коу, по сути, уже сейчас обнародовал основные предложения. В шорт-лист видов, которым грозит перенос, как и ожидалось, попали некоторые классические, но не входящие в категорию пользующихся исключительной популярностью зальные.

Прежде всего это, как выяснилось, дзюдо. Господин Коу, назвав себя его «преданным фанатом», даже уточнил, что специально отправится в феврале в Париж на крупный международный турнир дзюдоистов с целью изучить их мнение.

Вторая часть — это виды, которых еще нет в олимпийской программе. И приоритетными являются кросс (то есть бег по пересеченной местности) с велокроссом, для которых не нужно строить две отдельные трассы — хватит одной. За них отвечают две разные федерации — World Athletics Себастьяна Коу и Международный союз велосипедистов (UCI), которым руководит также претендовавший на пост президента МОК француз Давид Лапартьян, как и господин Коу, выступавший за отказ от присущего головной спортивной структуре консерватизма.

В случае с кроссом британец нашел неожиданный аргумент в пользу его включения в олимпийскую программу. Он заключается в том, чтобы с помощью этого вида повысить «удельный вес» африканского участия в зимних Олимпиадах.

До сих пор он был крайне невелик. На предыдущей зимней Олимпиаде — в Пекине в 2022 году — африканцам не досталось ни одной награды. При этом в кроссе они доминируют. Последний чемпионат мира по нему состоялся в 2024 году в Белграде. На первенстве в различных возрастных категориях было разыграно девять комплектов наград, 27 медалей в общей сложности. Из них лишь одна — перепавшая Великобритании бронза — не досталась африканцам. Остальные завоевали спортсмены из Кении, Эфиопии и Уганды.

Алексей Доспехов