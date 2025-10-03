Международная федерация футбола (FIFA) представила официальный мяч чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Его фото опубликованы на сайте организации.

Мяч получил название Trionda, что с испанского переводится как «три волны». Так в дизайне мяча отмечается то, что мировое первенство впервые пройдет в трех разных странах. Мяч скроен из частей, символизирующих каждую из стран-хозяек турнира: синяя со звездами — США, красная с кленовыми листьями — Канаду, зеленую с графическим изображением орла — Мексику.

«Он прекрасен!», — сказал президент FIFA Джанни Инфантино. — «Я рад и горд представить Trionda. Компания adidas создала ещё один культовый мяч чемпионата мира. Не терпится увидеть, как этот он попадет в сетку ворот».

Арнольд Кабанов