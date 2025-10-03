Журналистку-иноагента Анну Монгайт заочно приговорили к пяти годам колонии

Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил журналистку «Дождя» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) Анну Монгайт (объявлена иноагентом) к пяти годам колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде. Обвинение запрашивало журналистке 8 лет колонии общего режима

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Монгайт (объявлена иноагентом) в 2021 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Анна Монгайт (объявлена иноагентом) в 2021 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уголовное дело против журналистки возбудили 18 июля. Поводом стали посты в соцсетях об ударах по Спасо-Преображенскому собору в Одессе в 2022 и 2023 годах. В тот же день СКР возбудил дела в отношении трех сотрудников «Дождя» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) – их также обвинили в распространении фейков о ВС РФ.