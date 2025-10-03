Кандидаты на пост ректора ВГУ определятся 13 октября

Ученый совет Воронежского государственного университета (ВГУ) объявил о начале процедуры выборов ректора. Выдвижение кандидатов завершится 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Ученый совет также утвердил состав комиссии для проведения выборов — в него вошли 11 сотрудников университета, в том числе деканы математического и геологического факультетов Мария Бурлуцкая и Виктор Ненахов соответственно. Председателем назначен и. о. проректора по воспитательной и социальной работе университета Олег Гришаев. С 14 октября по 18 октября претенденты на должность ректора должны предоставить необходимые для участия документы.

С 30 мая обязанности и. о. ректора университета исполняет декан юридического факультета Юрий Старилов. С июня 2024 года вуз возглавляла Елена Чупандина, сначала как и. о., а затем — как врио. Сейчас она вернулась на должность и. о. первого проректора — проректора по учебной работе.

С апреля 2025 года в Ленинском райсуде Воронежа рассматривается уголовное дело бывшего ректора ВГУ Ендовицкого и заведующего кафедрой экономики и управления организациями экономического факультета Юрия Трещевского. Заседания проходят в закрытом режиме.

По версии следствия, в 2022-м глава вуза через завкафедрой передал 600 тыс. руб. сотруднице Воронежского государственного технического университета Наталье Сироткиной. Эти средства, как полагают силовики, предназначались для утверждения диссертации его супруги Елены и присвоения ей ученой степени доктора наук. Впоследствии в отношении господина Ендовицкого было выдвинуто дополнительное обвинение по статье о распространении порнографии в интернете. Совокупность инкриминируемых деяний предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Кабира Гасанова