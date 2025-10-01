Проект расширения спектра трат маткапитала прошел первое чтение в петербургском ЗакСе

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект, расширяющий спектр позиций, на которые можно потратить материнский капитал. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-СПб».

В случае принятия законопроекта маткапитал разрешат тратить на физкультурно-оздоровительные услуги для детей. Эта возможность распространится в том числе на совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся очно.

В пояснительной записке говорится, что аналогичная возможность использования регионального маткапитала уже предусмотрена законодательством Ленобласти. Помимо этого автор инициативы, депутат Александр Ржаненков («Единая Россия») напомнил, что вовлечение россиян в занятия спортом входит в список приоритетов государственной политики.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что маткапитал в Петербурге разрешили тратить на подключение дома к инженерным сетям.

Артемий Чулков