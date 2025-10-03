В Ярославле запретят остановку на участке улицы Свободы

Мэрия Ярославля объявила о введении новых ограничений на улице Свободы для повышения безопасности дорожного движения. С 7 октября 2025 года на участке от остановки «Площадь Юности» до пересечения с улицей Республиканской в сторону центра города будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

Фото: мэрия Ярославля

Власти города просят водителей быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения. Новые меры направлены на улучшение проезда и предотвращение конфликтных ситуаций на дорогах.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в декабре в центре Ярославля планируют запустить платное парковочное пространство. Власти рассчитывают, что это разгрузит улицы от транспорта.

Антон Голицын