Названа дата начала работы платных парковок в Ярославле

Платные парковки в Ярославле начнут работу в декабре, сообщил официальный Telegram-канал правительства Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сервис также запустят в Угличе, Рыбинске, Ростове и Переславле. Жителям региона предоставят скидку 50% и специальный тариф в 300 рублей в месяц для тех, кто живет рядом с платными парковками.

Парковка у государственных медицинских учреждений будет бесплатной в течение двух часов. Пользователи каршеринга также не будут платить за стоянку — за них это сделает сервис.

Оплатить парковку необходимо в течение 15 минут после въезда, но не позднее полуночи того же дня. В противном случае будет наложен штраф. Для оплаты можно использовать специальное приложение, банкоматы или отправить СМС-сообщение.

Антон Голицын