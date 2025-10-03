В Туймазах арестовали студента, сбившего на переходе мать с ребенком

Туймазинский межрайонный суд арестовал до 1 декабря 20-летнего водителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 1 октября вечером в Туймазах Lada Priora под управлением 20-летнего водителя сбила местную жительницу с 5-летним ребенком на пешеходном переходе на улице Комарова. Женщина скончалась на месте, а ребенка доставили в Туймазинскую центральную районную больницу. МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ). Следственное управление СКР по Башкирии ходатайствует перед прокуратурой о передаче уголовного дела в свое производство.

Майя Иванова