В Туймазах водитель сбил мать с ребенком на пешеходном переходе

В Туймазах 20-летний местный водитель «Лады Приора» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину с 5-летним ребенком, а затем въехал в здание магазина, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

Мать скончалась на месте ДТП, ребенок в тяжелом состоянии доставлен в местную больницу.

По итогам освидетельствования водитель был трезв.

Прокуратура города «контролирует установление причин и обстоятельств случившегося, а также ход и результаты доследственной проверки и принятие окончательного процессуального решения», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Олег Вахитов