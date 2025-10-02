СКР просит передать в свое ведение дело о наезде на пешеходов в Туймазах

Следственное управление СКР по Башкирии ходатайствует перед прокуратурой о передаче в свое производство уголовного дела о ДТП в Туймазах, где автомобиль сбил двоих пешеходов. Как сообщает Информационный центр СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин ждет от руководства регионального управления информацию об обстоятельствах инцидента и позиции прокуратуры.

Накануне вечером Lada Priora под управлением 20-летнего водителя наехала на местную жительницу с 5-летним ребенком. Авария произошла на пешеходном переходе на улице Комарова. Женщина скончалась на месте, а ребенок доставлен в Туймазинскую центральную районную больницу.

По данным Информационного центра СКР, органы МВД возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ).

Идэль Гумеров