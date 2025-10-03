Производитель «Яшкино» и «Кириешек» продолжает работать штатно

Группа компаний «КДВ», которой принадлежат бренды «Кириешки», «Яшкино» и «Бабкины семечки», продолжает работать в штатном режиме, сообщили в пресс-службе группы. Рисков прекращения поставок продукции нет.

Ранее суд принял решение об изъятии в доход государства активов «КДВ» на 500 млрд руб., принадлежавших основателю группы Денису Штенгелову. Бизнесмена обвиняют в поставке продовольствия ВСУ.

«В связи с решением Тверского районного суда города Москвы, группа компаний КДВ заявляет: все предприятия группы, включая магазины "Ярче!", продолжают работу в штатном режиме»,— уточняется в пресс-релизе (цитата по ТАСС).

В группе отметили, что сейчас идет адаптация к новой структуре собственности. При этом суд изменил ранее введенные ограничения, позволив «КДВ» продолжать развивать бизнес.

По делу основателя были арестованы акции и доли в 58 компаниях холдинга, включая банк «Долинск» и футбольные клубы «Кузбасс» и «КДВ». Семья экс-владельца была объявлена экстремистским объединением. По данным Генпрокуратуры, экстремистские убеждения Денис Штенгелов разделяет со своим отцом Николаем, гражданином Украины, который оказывал помощь украинской армии еще с 2014 года. После начала СВО они оба публично осудили действия армии России.

Согласно позиции гособвинителя, Штенгелов-младший переводил доходы «КДВ», работающей в России, за рубеж. Этим, по версии Генпрокуратуры, он поддерживал экономики США и Австралии, которые выступают «спонсорами киевского режима». Суммарно с 2022 года за границу было перечислено более 21 млрд руб., сообщает надзорное ведомство. В качестве примера поддержки недружественных экономик Денисом Штенгеловым Генпрокуратура привела покупку кондитерской компании в США и теннисного комплекса в Австралии.

