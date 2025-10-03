Объявлен новый аукцион на КРТ на Пожарского

Мэрия Ярославля попытается вновь найти компанию, которая займется комплексным развитием территории в районе улицы Пожарского. Извещение о проведении аукциона подписал заммэра Александр Черневский 3 октября.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аукцион пройдет 29 октября в 14:00 по адресу Революционный проезд, 6. «Ъ-Ярославль» сообщал, что предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

Начальная цена осталась прежней — 233,7 млн руб. На участке площадью 259 тыс. кв. м между улицами Купца Светешникова, Суздальской, Доронина и Пожарского можно построить жилые МКД не выше 18 этажей, многоуровневые парковки, поликлиники, объекты клубного типа, спорткомплексы и другие объекты.