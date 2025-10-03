На 1,7% выросли пассажирские перевозки на СвЖД в сентябре

Свердловская железная дорога (СвЖД) за январь-сентябрь 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, отправив 25,9 млн человек, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Большая часть — 19,4 млн пассажиров — пришлась на пригородные перевозки (+1,9%). Пассажиропоток на поездах дальнего следования составил 6,5 млн пассажиров (+1,1%). Общий пассажирооборот СвЖД за девять месяцев 2025 года достиг 6,8 млрд пассажиро-километров, что на 1,6% больше, чем годом ранее.

В сентябре 2025 года СвЖД зафиксировала снижение числа отправленных пассажиров на 1,9% по сравнению с сентябрем 2024 года, обслужив 2,8 млн человек. В пригородном сообщении было перевезено 2,2 млн пассажиров (-1,6%), на дальние расстояния отправились 600 тыс. пассажиров (-2,9%). Пассажирооборот за сентябрь 2025 года составил 681 млн пассажиро-километров, что на 1,1% меньше, чем в сентябре прошлого года.

На всей сети РЖД в сентябре 2025 года было перевезено 113,9 млн пассажиров (-0,5%).

Напомним, пассажирские перевозки на СвЖД в августе выросли на 3% относительно показателей за тот же период 2024 года. На поезда с уральских вокзалов и станций сели 3,5 млн пассажиров. В летний период в поездах дальнего следования СвЖД отправилось больше 3 млн человек.

Ирина Пичурина