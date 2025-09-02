Перевозки пассажиров на СвЖД в августе выросли на 3%

Пассажирские перевозки на Свердловской железной дороге (СвЖД) в августе выросли на 3% относительно показателей за тот же период 2024 года, передает пресс-служба СвЖД. На поезда с уральских вокзалов и станций сели 3,5 млн пассажиров.

В пригородных поездах прокатились 2,6 млн человек (+3,9%), в поездах дальнего следования — 900 тыс. (+0,3%). Пассажирооборот в августе 2025 года составил 962 млн пассажиро-километров, что на 1,7% больше, чем в августе 2024 года.

С января по август поездки на СвЖД совершили 23,1 млн пассажиров (+2,3%) — 17,2 млн (+2,6%) в пригородном сообщении и 5,9 млн (+1,4%) в поездах дальнего следования. Пассажирооборот с начала года вырос на 2% и составил 6,2 млрд пассажиро-километров.

Всего услугами РЖД в России в августе воспользовались 117,1 млн человек (+0,2%), с начала года — 863,8 млн пассажиров (+2,1%).

Напомним, в июле 2025 года поезда на Свердловской железной дороге перевезли 3,5 млн пассажиров, что на 2,2% больше по сравнению с июлем 2024 года. В пригородном сообщении было отправлено 2,6 млн пассажиров, в дальнем следовании — 900 тыс.

Ирина Пичурина