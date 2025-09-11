Летом в поездах дальнего следования СвЖД отправилось больше 3 млн человек

В период с мая по август в поездах дальнего следования на Свердловской железной дороге (СвЖД) было отправлено более 3 млн пассажиров, что на 2% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Этим летом пассажиры чаще всего путешествовали на поездах в Москву, чуть реже к морю — вторым по популярности городом стал Адлер. Третьим направлением, куда отправлялось большое количество пассажиров, стали города севера Уральского федерального округа (УрФО).

Напомним, пассажирские перевозки на СвЖД в августе выросли на 3% относительно показателей за тот же период 2024 года, передает пресс-служба СвЖД. На поезда с уральских вокзалов и станций сели 3,5 млн пассажиров, из них 900 тыс.— на поезда дальнего следования.

Ирина Пичурина