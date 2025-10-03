На Кубани урожай основных культур оказался ниже прошлогоднего из-за засухи

Сельскохозяйственный сезон 2025 года в Краснодарском крае оказался сложным, погодные условия привели к снижению урожайности и валового сбора основных сельскохозяйственных культур, рассказал «Ъ-Кубань» и. о. заместителя главы региона Андрей Коробка. В одиннадцати районах Кубани действует режим ЧС муниципального характера по засухе, в девяти — региональный режим ЧС.

Из-за засушливой погоды на Кубани значительно пострадали озимые и яровые сельхозкультуры. Валовой сбор зерновых колосовых и зернобобовых культур в текущем сезоне значительно ниже, чем в предыдущие годы — около 9,3 млн т, в том числе озимой пшеницы намолочено 7,8 млн т. Также наблюдается снижение показателей по техническим и масличным культурам.

Средняя урожайность сахарной свеклы в этом году 278,8 ц/га, в то время как в прошлом году 328,5 ц/га, по подсолнечнику — 14,1 ц/га против 19,2 ц/га в прошлом году. В целом валовый сбор по итогам сезона будет ниже прошлых лет ориентировочно на 20%, но на продовольственной безопасности это не отразится, пояснил Андрей Коробка.

По словам и. о. вице-губернатора, в крае достигнуты хорошие показатели по рису, под который отведено 116 тыс. га. Валовой сбор на конец сентября — 288,8 тыс. т.

Общая посевная площадь под урожай 2025 года составила 3,7 млн. га, из них зерновые и зернобобовые культуры 2,4 млн га, масличные культуры — 725 тыс. га, кормовые культуры — 214 тыс. га, картофель — 26,9 тыс. га, овощи — 54 тыс. га. В последние годы снижена площадь сева кукурузы на зерно, увеличена площадь сева сахарной свеклы и зернобобовых культур (горох).

По урожаю фруктов возможно снижение в сравнении с прошлым годом — урожай прогнозируется на уровне порядка 500 тыс. т, сообщил Андрей Коробка. «По винограду тоже ожидаем хороший урожай, не ниже прошлого года. По овощам в открытом грунте урожай хороший — на конец сентября собрано почти 300 тыс. тонн, рост в сравнении с прошлым годом больше 16%»,— рассказал «Ъ-Кубань» и. о. заместителя главы Кубани.

Анна Перова