Губернатор Моор поучаствовал в федеральном заседании по строительству жилья

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание с губернаторами, посвященное строительству жилья и развитию общественного транспорта. В обсуждении по видеосвязи участвовал глава Тюменской области Александр Моор, сообщил информационный центр правительства региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Моор

Марат Хуснуллин поручил регионам оптимизировать ресурсы и усилить работу для достижения плановых показателей. Он подчеркнул важность ввода жилья, отметив, что необходимо обеспечить строительство более 100 млн кв. м по всей стране. Вице-премьер также обратил внимание губернаторов на развитие общественного транспорта, так как без этого не достичь должного развития регионов.

В правительстве также отметили, что ранее на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию было отмечено, что Тюменская область является одним из 11 регионов, внесших самый большой вклад в строительство жилья в России.

Напомним, Тюмень вошла в топ-5 городов в рейтинге по строительству жилья. В 2024 году в городе ввели 1456 тыс. кв. м жилья, темпы строительства по итогам года составили 5,7%. В сентябре Тюменской области из федерального Фонда развития территорий выделили более 80 млн руб. — деньги направят на переселение жителей из аварийного жилья в современные дома.

Ирина Пичурина