На переселение тюменцев из аварийного жилья выделили 80 млн рублей

Тюменской области из федерального Фонда развития территорий выделили более 80 млн руб. — деньги направят на переселение жителей из аварийного жилья в современные дома, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Федеральные средства на расселение дополнят затраты областного и местных бюджетов, сумма которых составляет свыше 300 млн руб. «За счет федеральных и региональных средств в 2025–2026 годах планируем расселить четыре дома — в Тобольске и в Тюменском муниципальном округе. В общей сложности жилищные условия улучшат 159 наших земляков»,— сообщил Александр Моор.

С 2019 года на территории Тюменской области расселили 947 аварийных домов, новое жилье получили почти 17 тыс. человек.

Напомним, Тюмень вошла в топ-5 городов в рейтинге по строительству жилья. За 2024 год в городе ввели 1456 тыс. кв. м жилья, темпы строительства по итогам года составили 5,7%. В августе Александр Моор заявил, что в ближайшие пять лет не планируется сносить пятиэтажные жилые дома в микрорайоне КПД в Тюмени: по его словам, инструмент комплексного развития территорий (КРТ) в первую очередь предназначен для вовлечения в строительство земельных участков, на которых расположены аварийные дома, а также частный сектор, необеспеченный необходимой инфраструктурой.

