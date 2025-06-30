Салехард и Тюмень вошли в топ-5 городов по строительству жилья

Два города Уральского федерального округа (УрФО) заняли высокие места в рейтинге по строительству жилья, следует из инфографики «РИА Новости». В него попали Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) и Тюмень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Салехард расположился на четвертой строчке: за 2024 года в городе ввели 86 тыс. кв. м жилья, при этом темпы строительства по итогам года составили 202,3%. В Тюмени за год ввели 1456 тыс. кв. м жилья, темпы строительства — 5,7%. Город занял пятое место в топе. Екатеринбург оказался на 11 месте — за год в городе ввели 1768 тыс. кв. м жилой площади, однако темпы строительства снизились на 4,7%. На 22 месте рейтинга расположился Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра): в прошлом году там ввели 107 тыс. кв. м жилья, темпы строительства упали на 18,5%.

В рейтинг из 100 городов также попали Сургут (ХМАО-Югра), Нижний Тагил (Свердловская область) и Нижневартовск (ХМАО-Югра). Они оказались на 33, 95 и 96 местах соответственно.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил о планах построить в ближайшие годы в регионе 1 млн кв. м жилья. Он также отметил, что в этом году в регионе будет достигнута цель по расселению 1 млн кв. м жилья в аварийных домах, при этом за последние пять лет новые жилплощади получили свыше 50 тыс. ямальцев.

Ирина Пичурина