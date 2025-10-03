По делу о гибели сотрудников «Мираторга» в ДТП под Белгородом вынесен приговор

Новооскольский районный суд Белгородской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу о гибели шести сотрудников АПХ «Мираторг» братьев Линников в ДТП в Белгородской области (ч. 5 ст. 264 УК РФ, до семи лет лишения свободы). 33-летнему водителю микроавтобуса назначили шесть лет колонии общего режима, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, в течение двух лет и десяти месяцев. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве не назвали имя осужденного. По данным картотеки райсуда, речь идет о Романе Рябкове.

Суд установил, что 6 марта на дороге М2 «Крым» в районе села Великомихайловка Новооскольского округа водитель микроавтобуса Mercedes-Benz нарушил правила дорожного движения, вследствие чего столкнулся с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении. Шестеро пассажиров микроавтобуса погибли, еще четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести. В «Мираторге» тогда рассказывали, что речь идет о сотрудниках холдинга.

Изначально управление СКР по региону возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть шести лиц (ч. 3 ст. 238 УК, до десяти лет лишения свободы), впоследствии его переквалифицировали.

Кабира Гасанова