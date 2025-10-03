В Академическом районе построят бизнес-центр

На строительном форуме 100+ TechnoBuild генеральный директор компании «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов представил планы по строительству бизнес-центра в Академическом районе Екатеринбурга, сообщили в районной администрации.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Макет Академического района

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Бизнес-центр будет расположен на правом берегу реки Патрушиха, на пересечении улиц Академика Парина и Вильгельма де Геннина. Площадь здания составит 31 450 кв. м, оно будет включать подземный паркинг и иметь восемь этажей. Архитектурную концепцию разработало французское бюро Valode & Pistre — оно участвовало в создании градостроительной концепции района. Строительство планируют завершить в течение двух лет после начала работ. Ведется поиск якорных резидентов среди крупных федеральных структур.

Также обсуждался проект инновационного медицинского кластера. Подготовка проектной документации уже началась, а основные строительные работы планируют начать во второй половине 2026 года. Реализация этих проектов создаст новые рабочие места и укрепит позиции Академического района как одного из наиболее динамично развивающихся в Екатеринбурге.

Напомним, в июле глава Свердловской области Денис Паслер подписал соглашение с Правительством РФ о строительстве медицинского кластера в Академическом районе. На его строительство выделили 4,5 млрд руб. В кластер войдут комплексы зданий НИИ ОММ и Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), включая общежития.

Ирина Пичурина