На поддержку педагогов на Кубани направили более 16 млрд рублей

В 2025 году на поддержку педагогов в Краснодарском крае направили более 16 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

За 10 лет в крае построили более 100 новых школ и ежегодно капитально ремонтируют уже существующие. Для поддержки педагогов власти региона создали комплекс мер — от премий за личные достижения и успехи учеников до ежемесячных доплат по различным направлениям. С 2026 года региональную выплату учителям повысят до 15 тыс. руб. в месяц.

«Какими бы современными ни были образовательные учреждения, главное в каждом из них — профессиональный педагог. Именно учитель прививает ребенку интерес к разным учебным предметам, помогает раскрыть его таланты и сопровождает на пути к будущему успеху»,— заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что учителя, нуждающиеся в жилье, могут рассчитывать на краевую выплату в размере 1 млн руб. для первоначального взноса по ипотеке. С начала 2022 года этой возможностью воспользовались почти 1,3 тыс. педагогов.

В различных городах и районах края внедряются собственные программы поддержки. Например, в 33 муниципалитетах молодым учителям, победителям или призерам профессиональных конкурсов, предоставляются дополнительные выплаты. В Краснодаре увеличена сумма компенсации ежемесячного платежа по ипотеке до 25 тыс. руб. В Кавказском районе молодые педагоги, начавшие работать в муниципальных школах, получают до 28 тыс. руб.

Алина Зорина