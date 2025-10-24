Сегодня исполняется 80 лет народному артисту РФ Андрею Мартынову

Его поздравляет первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко:

— Дорогой Андрей! Восемьдесят лет — весомая дата. Но в этот день хочется сказать не только о твоем несомненном вкладе в национальную культуру, в наш национальный кинематограф, в раскрытие характера русского человека, о твоей многолетней общественной работе. Мне все вспоминается наша юность: фильм «А зори здесь тихие», белые ночи и синие ели в Карелии, наши великие учителя — режиссер Станислав Ростоцкий и оператор Вячеслав Шумский… Хочу поблагодарить тебя за долгие годы дружбы, память и что мы не потеряли друг друга на сложном жизненном пути. Спасибо тебе, Андрей, за твою творческую жизнь, за все роли, которые ты сыграл, стихи, которые ты прочитал, за уважение к великому русскому Слову! Желаю тебе долгих лет, здоровья — это сегодня самое важное — и конечно, человеческого счастья! Будь здоров, будь счастлив, мой друг! С днем рождения!

