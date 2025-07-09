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Трем петербургским предприятиям одобрили заемы на сумму более 196 млн рублей

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности СанктПетербурга одобрил трем городским предприятиям заемы на сумму более 196,4 млн рублей. О предоставлении льготного финансирования сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Компании одобрили заемы по процентным ставкам от 3 до 7% годовых на срок до 60 месяцев. В частности, ООО «НТФФ „Полисан“» согласовали выдачу 81,1 млн рублей на закупку оборудования, в том числе исследовательского и лабораторного. ООО «Теремок – Русские блины» потратит 81,6 млн рублей на приобретение оборудования. АО «Штурманские приборы» обозначило такие же цели для получения 33,7 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургским предприятиям выделят 405 млн рублей из Фонда развития промышленности.

Татьяна Титаева

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