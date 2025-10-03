Власти Пермского края сообщили об атаке БПЛА в Березниках

Губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграмм-канале сообщил, что сегодня ночью была осуществлена атака БПЛА. В результате атаки пострадал двухквартирный жилой дом, жертв нет, уточнил глава региона.

«На «Азоте» была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает. На месте продолжают работать специалисты экстренных служб, развернут оперативный штаб. Жильцам пострадавшего в результате атаки БПЛА дома предоставлено маневренное жилье. Министерству труда и социального развития Пермского края поставлена задача проработать вопрос компенсации потерянного имущества. Необходимые для этого средства направим из краевого бюджета» - написал губернатор.

Напомним, вчера вечером на березниковском химпредприятии «Азот» произошла «кратковременная остановка технологического цикла», сообщил глава Березниковского городского округа Алексей Казаченко. Ранее жители города сообщали в соцсетях о громких звуках в промышленной зоне.

Это второй случай атаки БПЛА в Прикамье. Впервые «беспилотник» атаковал 13 сентября одно из промышленных предприятий Губахи. Тогда обошлось без жертв и остановки предприятия. Его название не сообщалось.