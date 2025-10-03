Сирена звучит в Новороссийске

В Новороссийске в 0:20 по московскому времени зазвучала сирена – сигнал «Внимание всем». Отражение атаки БПЛА, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

господин Кравченко напомнил о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети.

Ранее глава города сообщил об угрозе атаки беспилотников. Власти предупредили горожан о необходимости соблюдать осторожность при обнаружении подозрительных объектов.

Когда звучат сирены с сигналом «Внимание всем», тем, кто дома, рекомендуется не подходить к окнам. Лучше всего укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон, таких как коридор, ванная, туалет или кладовая.

Тем, кто на улице, следует найти укрытие в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или на парковке. Нельзя прятаться в автомобиле или под стенами многоквартирных домов.

Жителей просят сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала, который будет дан, как только ситуация станет безопасной.

Мария Удовик