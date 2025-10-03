Число погибших при обрушении школы в Индонезии выросло до семи человек

После обрушения школы на главном острове Индонезии Ява найдено семь погибших, сообщает в пятницу AFP со ссылкой на представителя местной спасательной службы. 57 человек считаются пропавшими без вести.

Ранее было известно о троих погибших. ЧП произошло в городе Сидоарджо 29 сентября. В многоэтажной школе шел ремонт бетонной крыши. Предположительно, столбы фундамента не выдержали веса бетона, и здание обрушилось до первого этажа.

Расследование причин обрушения продолжается, но, по словам экспертов, первоначальные признаки указывали именно на некачественную конструкцию.

Со слов официальных лиц, спасательная операция является сложной, поскольку вибрации, возникающие в одном месте, могут повлиять на другие районы. К тому же в ночь на вторник в районе произошло землетрясение, и поиски пришлось приостановить. Только в четверг семьи пропавших без вести согласились на использование тяжелой техники.

Эрнест Филипповский