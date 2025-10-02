В Индонезии почти 60 человек остаются под завалами рухнувшей школы

Спасатели не обнаружили «никаких признаков жизни» под завалами рухнувшей индонезийской школы, передает AFP. Пропавшими без вести считаются 59 человек, но есть опасения, что они не выжили.

«Мы использовали высокотехнологичное оборудование, такое как тепловые беспилотники, и, с научной точки зрения, признаков жизни больше не обнаружено»,— заявил на пресс-конференции глава Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

ЧП произошло в городе Сидоарджо 29 сентября. В школе шел ремонт бетонной крыши. Предположительно, столбы фундамента не выдержали веса бетона, и здание обрушилось до первого этажа. В день трагедии погибли три человека, число пострадавших превышало 100.