ДОСААФ разрешат расширить источники доходов

Общественная организация ДОСААФ, существующая на субсидии из федерального бюджета, возможно, получит право привлекать средства от регионов и муниципалитетов, а также доходы от членских взносов, пожертвований и предпринимательской деятельности. Такие возможности предполагает законодательная инициатива, с проектом которой ознакомились «Ведомости».

Авторы инициативы полагают, что расширение источников доходов позволит организации эффективно выполнять государственные задачи, связанные с совершенствованием допризывной подготовки молодежи. Привлекаемые средства при этом должны будут расходоваться целевым образом. У Минобороны появится больше рычагов контроля за ДОСААФ и ее региональными структурами, в частности, в вопросах кадровой политики и управления имуществом.

В конце 2024 года Верховный суд РФ признал, что ДОСААФ не вправе использовать принадлежащие ему самолеты госавиации для выполнения коммерческих работ. О подготовке законопроекта, регулирующего деятельность организации, стало известно в августе 2024 года. Представленная на тот момент для общественного обсуждения инициатива столкнулась с критикой профильного комитета Госдумы по обороне, пожелавшего усилить меры контроля за расходованием ДОСААФ бюджетных средств.

Влад Никифоров