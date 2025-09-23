Генпрокуратура потребовала запретить главе Совета судей Момотову выезд за рубеж

Генеральная прокуратура подала в Останкинский районный суд Москвы иск с требованием временно запретить председателю Совета судей Виктору Момотову выезд за пределы страны, рассказал ТАСС источник. Такое решение связано с расследованием, во время которого выявлено имущество, предположительно нажитое им коррупционным путем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Момотов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Виктор Момотов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В качестве обеспечительных мер Генпрокуратура требует наложить арест на все недвижимое и движимое имущество судьи, а также на деньги и ценности, находящиеся на счетах господина Момотова и связанных с ним лиц. В иске говорится о необходимости изъять почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц, в том числе на представителя краснодарского криминалитета Андрея Марченко.

По данным Генпрокуратуры, Виктор Момотов, используя свое служебное положение судьи Верховного суда с 2010 года, получал крупные доходы и скрывал их от контролирующих органов. Кроме того, он злоупотреблял предоставленным законом иммунитетом и неприкосновенностью, что позволяло маскировать незаконную деятельность и наращивать активы.

Общая стоимость выявленного имущества оценивается не менее чем в 9 млрд руб. Среди них сеть отелей Marton из 40 комплексов, расположенных в Краснодарском крае, Ростовской области, Волгограде, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде, Вологде и Москве.

Подробности — в материале «Ъ» «Председатель Совета судей оказался миллиардером».