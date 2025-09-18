Михаилу Абызову могут предъявить обвинения по новому делу

Экс-министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов этапирован из колонии строгого режима в один из следственных изоляторов Москвы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Там уточнили, что с Абызовым «проводят следственные действия» из-за нового уголовного дела, фигурантом которого он может стать.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Какие-либо подробности дела не приводятся. Источник агентства из силовых структур уточнил, что перевод экс-чиновника в Москву также может быть связан с рассмотрением гражданских исков, по которым он проходит ответчиком.

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы признал Михаила Абызова виновным по нескольким статьям УК РФ, в том числе о создании преступного сообщества, мошенничестве и коммерческом подкупе. Он был осужден на 12 лет колонии строгого режима и оштрафован на 80 млн руб. Другие фигуранты получили сроки от пяти до 12 лет колонии. Год спустя он обжаловал приговор.

Подробности дела — в материале «Ъ» «У Михаила Абызова все посрочно».