Михаилу Абызову могут предъявить обвинения по новому делу
Экс-министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов этапирован из колонии строгого режима в один из следственных изоляторов Москвы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Там уточнили, что с Абызовым «проводят следственные действия» из-за нового уголовного дела, фигурантом которого он может стать.
Михаил Абызов
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Какие-либо подробности дела не приводятся. Источник агентства из силовых структур уточнил, что перевод экс-чиновника в Москву также может быть связан с рассмотрением гражданских исков, по которым он проходит ответчиком.
В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы признал Михаила Абызова виновным по нескольким статьям УК РФ, в том числе о создании преступного сообщества, мошенничестве и коммерческом подкупе. Он был осужден на 12 лет колонии строгого режима и оштрафован на 80 млн руб. Другие фигуранты получили сроки от пяти до 12 лет колонии. Год спустя он обжаловал приговор.
