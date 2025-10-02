Путин: Трамп умеет слушать, слышать, реагировать

Президент США Дональд Трамп любит прибегать к эпатажу, но при этом, «как ни странно», он умеет слушать, он «слышит, реагирует» и с ним комфортно вести диалог, заявил российский президент Владимир Путин.

«Иногда, повторю еще раз, иногда лучше услышать прямую позицию, чем какие-то экивоки, в которых трудно разобраться. Но я хочу повторить — это не просто так, чтобы какие-то приятные слова сказать. Мы беседовали (на Аляске.— "Ъ")... часа полтора. Я высказывал свою позицию, он меня слушал внимательно, не перебивал. Я слушал его тоже внимательно»,— сказал господин Путин, когда выступал на «Валдае».

Он добавил, что во время встречи на Аляске президенты почти не затрагивали вопросы, которые не связаны с урегулированием российско-украинского конфликта. По его словам, Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и Америка никак не наговорятся».