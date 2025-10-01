Во Франции задержали танкер «российского теневого флота»

Французские военные моряки высадились на борт танкера Boracay, который, как пишут СМИ, входит в российский «теневой флот». Сообщается, что танкер был арестован в связи с расследованием дела об обнаружении беспилотников в небе над Данией.

Как пишут СМИ, Boracay, шедший под флагом Бенина, направлялся с грузом нефти из России в Индию. 28 сентября танкер был перехвачен французским военным кораблем и направлен к порту Сен-Назер. Позже французская прокуратура начала расследование и заявила, что экипаж судна «отказывается от сотрудничества». После этого, по данным СМИ, на танкер высадились моряки ВМС Франции.

Яна Рождественская